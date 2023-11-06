Военные конфликты на Ближнем Востоке могут перейти в мировую войну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Люди будут говорить - есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но мы уже приближаемся к этому", - допустил политик.

По его словам, так уже бывало, и некоторые проводят параллели с Первой и Второй мировыми войнами. Если начнется еще один региональный конфликт, стороны в нем снова будут те же самые, заявил Вучич.