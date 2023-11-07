В секторе Газа будет создан полевой госпиталь ОАЭ

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приказал создать полевой госпиталь в секторе Газа, предназначенный для оказания помощи пострадавшим палестинцам. Об этом сообщает информационное агентство ВАМ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необходимое для создания и работы полевого госпиталя оборудование будет доставлено на пяти транспортных самолетах в Египет, а затем через контрольно-пропускной пункт "Рафах" его переправят в сектор Газа.

Госпиталь, рассчитанный на 150 коек, будет развернут в несколько этапов. В нем намечено создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, хирургии, ортопедии, педиатрии, анестезиологии. Также в госпитале организуют диагностическую лабораторию и разместят компьютерный томограф. Кроме того, планируется создать аптеку, стоматологический кабинет и пункт оказания психологической помощи.