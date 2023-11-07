Япония на год продлила миссию по патрулированию на Ближнем Востоке

Правительство Японии приняло решение продлить на год полномочия миссии Сил самообороны по патрулированию на Ближнем Востоке в зоне Оманского залива, срок которых истекал 19 ноября. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Ближневосточном регионе сохраняется высокая напряженность, и нам необходимо принять все возможные меры для обеспечения безопасности судоходства на чрезвычайно важных маршрутах морских перевозок", - приводит телеканал заявление кабинета министров. В этом регионе действуют японский эсминец и патрульный самолет.

Кроме того, правительство продлило на год истекающий в ноябре срок участия Японии в миссии по наблюдению за ситуацией на Синайском полуострове. Туда направлены четверо военнослужащих Сил самообороны.