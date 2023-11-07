США и Китай обсудят выполнение соглашений по контролю над вооружениями

США и Китай обсудят на консультациях в Вашингтоне вопросы нераспространения и выполнение соглашений по контролю над вооружениями. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Китая в Вашингтоне, передает Day.Az.

Как отметили в диппредставительстве, на текущей неделе США и Китай "проведут в Вашингтоне консультации по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения". "Как следует из согласованной программы, две стороны обменяются точками зрения по широкому кругу вопросов, таких как выполнение международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", - указывается в комментарии пресс-службы посольства Китая в США. В дипмиссии отметили, что китайскую делегацию будет возглавлять директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.

В посольстве констатировали, что во время визита в США министра иностранных дел КНР Ван И в октябре Вашингтон и Пекин "договорились вскоре провести несколько консультаций, в том числе по контролю над вооружениями и нераспространению, в этой сфере Китай поддерживает тесные контакты с ведущими странами".