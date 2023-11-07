ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Слова Хагари приводятся на сайте ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля", - сказал бригадный генерал.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.