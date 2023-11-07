Власти Израиля обещают взять контроль над сектором Газа после окончания боев

Израиль после завершения своей военной операции в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху телеканалу ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, то, что у нас есть, - это вспышка террора ХАМАС в масштабах, которые мы не могли себе представить", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация для палестинцев после окончания конфликта.

В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу, что США ведут переговоры с Израилем о том, как должно выглядеть управление в Газе после конфликта. Решения пока еще не найдены, переговоры также ведутся с другими партнерами США в регионе, потому что очевидно, что это не должно выглядеть, как было до нападения ХАМАС на Израиль, подчеркнул он.