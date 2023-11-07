В Армении арестован бывший депутат, председатель фонда "Возвращение" Арагац Ахоян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по сообщению Следственного комитета, 8 июня на своей странице в соцсети Ахоян "озвучил публичные призывы к применению насилия".

В частности, он, используя ненормативную лексику, призвал составить список тех, кого нужно убить после отстранения премьера Никола Пашиняна от власти.

В 2021 году Ахоян обвинялся в попытке захвата здания правительства. 28 января 2021 года граждане собрались на площади Республики с акцией протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, а некоторые из участников попытались пробраться в здание правительства. После этого инцидента были подвергнуты приводу более двух десятков граждан, в их числе Арагац Ахоян.

В апреле 2022 года стало известно, что Ахояну предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 УК Армении (публичные призывы к совершению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.