В США назвали катастрофой возможный разрыв экономических связей с Китаем

Разрыв экономических связей США и Китая станет катастрофой для американской экономики, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с газетой The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Разделение наших экономик может стать экономической катастрофой и пойдет вразрез с нашими национальными интересами", - сказала она.

Йеллен полагает, что в условиях волатильного мира необходима диверсификация цепочек поставок. По ее словам, Вашингтон стремится к здоровой экономической конкуренции с Пекином, которая пойдет на пользу обеим сторонам.

Глава минфина США отметила, что американская экономическая стратегия нацелена на повышение внутреннего экономического потенциала самих США, а не на подавление других экономик. При этом компромиссы при защите национальной безопасности США и их союзниками она сочла невозможными.

США и Китай обязаны предотвращать существующие между ними разногласия и не давать им перерастать в конфликт, однако отношения сторон не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса, заключила Йеллен.