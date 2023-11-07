ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС в Газе

Подразделения Армии обороны Израиля взяли под свой контроль в северной части сектора Газа военный опорный пункт ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЦАХАЛ взял под свой контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории опорного пункта были обнаружены "противотанковые ракеты и пусковые установки, вооружение и различные виды разведывательных материалов". "Военно-морские силы ЦАХАЛа, сообщили также в армии, "нанесли удары точными боеприпасами по стратегическим целям [в секторе Газа], принадлежащим террористической организации ХАМАС, включая посты с высокотехнологичными средствами".