Сектор Газа превращается в кладбище для детей

Сектор Газа превращается в огромное кладбище для детей. Об этом прямо заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

За месяц конфликта в анклаве погибли более 4 тысяч несовершеннолетних. Генсек подчеркнул, что Израиль открыто нарушает международные законы ведения войны. Тель-Авив бомбит школы, больницы, лагеря беженцев, церкви и мечети - в анклаве буквально не осталось ни одного безопасного места.

"Каждый день сотни девочек и мальчиков погибают или получают ранения. За четыре недели было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние 30 лет. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации", - сказал Гутерриш.

Гутерриша тут же раскритиковал глава МИДа Израиля Эли Коэн. По словам министра, ХАМАС прямо сейчас удерживает более 30 несовершеннолетних заложников из Израиля. Как это оправдывает действия Тель-Авива в секторе Газа - министр не уточнил.