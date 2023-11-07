https://news.day.az/world/1612797.html Турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров РПК
Турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров РПК
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) ликвидировала в Хакурке, на севере Ирака одного из лидеров террористической организации РПК Айше Арслан под кодовым именем "Текошин Джизре".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил MIT.
Отмечено, что Айше Арслан присоединилась к террористической организации РКК в 2004 году. В прошлом она под кодовым именем "Текошин Джизре" действовала в Турции, а в 2014 году - в составе PYD/YPG, сирийского крыла террористической организации.
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