Турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров РПК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) ликвидировала в Хакурке, на севере Ирака одного из лидеров террористической организации РПК Айше Арслан под кодовым именем "Текошин Джизре".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил MIT.

Отмечено, что Айше Арслан присоединилась к террористической организации РКК в 2004 году. В прошлом она под кодовым именем "Текошин Джизре" действовала в Турции, а в 2014 году - в составе PYD/YPG, сирийского крыла террористической организации.