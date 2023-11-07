США намерены укрепить систему ПРО Израиля

Администрация Соединенных Штатов намерена оказать помощь Израилю в расширении его системы противоракетной обороны (ПРО), включая пусковые установки "Железный купол" и "Праща Давида". Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что в пакет помощи общей суммой 14 млрд долларов войдут поставки до 100 пусковых установок "Железный купол" и около 14 тыс. ракет-перехватчиков к ним. Это позволит сформировать 25 новых батарей противоракетной обороны, в которые входят десять пусковых установок.

Отдельные средства будут предусмотрены на оснащение противоракетной системы "Праща Давида".

Израильские системы ПРО предназначены для защиты от ракетного нападения с дальностью полета до 300 километров. "Железный купол" более ориентирован на ближний радиус действия, а "Праща Давида" может перехватывать дальнобойные залпы.

При этом, как указывает Bloomberg, судьба просьбы администрации президента Джо Байдена о выделении 14 млрд долларов в настоящий момент неясна. Палата Представителей пока не приняла соответствующего решения.