Ракеты "КУЗГУН" включат в инвентарь ВС Турции

Ракеты "КУЗГУН", запущенные в качестве внутреннего проекта по инициативе турецкого научно-исследовательского института оборонной промышленности TÜBİTAK (SAGE), будут включены в инвентарь Вооруженных сил Турции в 2024 году.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр.

"Разработанные нами отечественные воздушные ракеты "Гёкдоган" и "Боздоган", БПЛА, а также семейство ракет нового поколения "КУЗГУН", которые будут запускаться с беспилотных морских транспортных платформ, будут включены в инвентарь Вооруженных сил Турции в 2024 году", - добавил турецких министр.

Отметим, что проект по производству боеприпасов "КУЗГУН" был инициирован как внутренний проект Турецкого научно-исследовательского института оборонной промышленности TÜBİTAK (SAGE). Целевой профиль боеприпасов "КУЗГУН" с возможностями многозарядного и группового движения включает в себя: мобильные надводные корабли и катера, военные городки, мобильные воинские части, укрытия, стационарные и мобильные батареи ПВО, легкую бронетехнику и автоколонны.