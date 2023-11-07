Турция готова провести у себя переговоры между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в МИД Турции по итогам встречи министра иностранных дел Хакана Фидана с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

В ходе встречи Х.Фидан заявил: "Война в Украине должна закончиться на основе международного права. Если стороны проявят волю, то Турция готова провести у себя переговоры".

Стороны также обсудили события в Газе.