https://news.day.az/world/1612822.html Турция готова провести у себя переговоры между Россией и Украиной - Хакан Фидан
Турция готова провести у себя переговоры между Россией и Украиной - Хакан Фидан
Турция готова провести у себя переговоры между Россией и Украиной.
Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в МИД Турции по итогам встречи министра иностранных дел Хакана Фидана с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
В ходе встречи Х.Фидан заявил: "Война в Украине должна закончиться на основе международного права. Если стороны проявят волю, то Турция готова провести у себя переговоры".
Стороны также обсудили события в Газе.
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