В Швеции и Норвегии обнаружен смертельный препарат, замаскированный под лекарство

За последние месяцы на таможенных терминалах Осло увеличилось число изъятий наркотического препарата нитазена. Этот препарат в 1000 раз сильнее морфина и героина и может быть смертельным даже в очень малых дозах.

Как передает Day.Az, посылки, изъятые норвежской таможней, прибыли из Германии и Нидерландов, но препарат часто производится в Индии и Китае.

"Эти вещества опасны для жизни. Мы никогда не производили столько изъятий, как сейчас", - говорит Сондре Хаммерстад, руководитель отдела норвежской таможни.

Сообщается, что шведская таможенная служба также изъяла наркотик, который в одном случае был замаскирован под другой препарат.

В этом году нитазен был классифицирован как наркотик как в Норвегии, так и в Швеции.

В таможне утверждают, что препарат был обнаружен и в Швеции, но такого роста изъятия, как в Норвегии, не отмечено. Всего с 2019 года в Швеции было изъято девять партий нитазена, три из них - в этом году.