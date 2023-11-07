https://news.day.az/world/1612906.html Американская атомная подводная лодка «Флорида» вошла в Персидский залив
Американская атомная подводная лодка «Флорида» вошла в Персидский залив
Американская атомная подводная лодка "Флорида" вошла в Персидский залив.
Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.
Прибытие атомной подводной лодки в Персидский залив имеет цель удержать Иран от вмешательства в конфликт в секторе Газа.
Хотя подводная лодка класса Ohayo (Ohio) оснащена атомной энергией, она не несет ядерного оружия, и может быть оснащена до 154 крылатыми ракетами "Томагавк".
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