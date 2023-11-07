Американская атомная подводная лодка "Флорида" вошла в Персидский залив.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Прибытие атомной подводной лодки в Персидский залив имеет цель удержать Иран от вмешательства в конфликт в секторе Газа.

Хотя подводная лодка класса Ohayo (Ohio) оснащена атомной энергией, она не несет ядерного оружия, и может быть оснащена до 154 крылатыми ракетами "Томагавк".