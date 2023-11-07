https://news.day.az/world/1612932.html На президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение - есть погибший - ВИДЕО
На президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение - есть погибший - ВИДЕО
Вооруженное нападение совершено на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса, один человек из его охраны убит.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN Turk, не приводя данных о месте совершения нападения.
Информации о состоянии Аббаса пока нет. Подробности нападения выясняются.
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