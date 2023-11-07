На президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение

Вооруженное нападение совершено на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса, один человек из его охраны убит.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN Turk, не приводя данных о месте совершения нападения.

Информации о состоянии Аббаса пока нет. Подробности нападения выясняются.