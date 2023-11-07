В ООН заявили, что не могут оказать надлежащую помощь палестинцам на севере Газы

ООН не может оказывать надлежащую помощь палестинцам, которые остаются на севере сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не можем предоставлять услуги, которые хотим предоставить тем, кто остается на севере [сектора Газа]. Некоторые наши сотрудники остались, но у нас нет доступа, которого мы бы хотели", - отметил он.

Дюжаррик также сообщил, что ООН приветствует любую помощь всех стран. Он подчеркнул, что, в частности, ОАЭ создают "полевой госпиталь на 150 коек".