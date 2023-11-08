https://news.day.az/world/1612948.html ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
ВВС Турции провели воздушную операцию против террористических организаций в районах Гара и Кандиль на севере Ирака.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, целью операции является ликвидация центров террористических атак против турецкого народа и сил безопасности с севера Ирака путем нейтрализации террористических групп PПK и других террористических элементов.
В сообщении министерства национальной обороны отмечается, что всего уничтожено 12 целей, состоящих из пещер, убежищ, укрытий и складов, которые использовались террористической организацией.
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