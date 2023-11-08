Израиль назвал условие для паузы в войне с ХАМАС

Израиль говорит "и врагам, и союзникам", что не согласится на временное прекращение огня в секторе Газа, если не будут освобождены удерживаемые там заложники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу еще раз прояснить и нашим врагам, и нашим друзьям, что прекращения огня не будет без возвращения наших заложников", - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что политическое руководство Израиля находится в постоянном контакте с властями США и ценит их поддержку. "Я постоянно нахожусь на связи с президентом США Джо Байденом, мы поистине ценим его поддержку, поддержку американской администрации и американского народа", - отметил премьер.

Он также сообщил, что в разговоре с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич потребовал, чтобы сотрудники ее организации добились доступа к удерживаемым в Газе заложникам.