США посчитали несодержательной встречу с представителями Китая

США не считают содержательной прошедшую в Вашингтоне встречу с представителями Китая по вопросам контроля над вооружениями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал изданию американский чиновник, встреча сама по себе была конструктивная. Однако стороны пока не запланировали подобных контактов.

По его словам, делегация из КНР не дала содержательных ответов на вопросы помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Например, он отмечал, что Вашингтону нужно лучше понимать доктрину Пекина насчет ядерного оружия, а также сколько денег на них выделяют.