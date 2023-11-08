В Израиле назвали условия для перемирия

Власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если радикальное палестинское движение ХАМАС освободит значительное число заложников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил газете Politico израильский чиновник высокого ранга, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил о том, что полного прекращения огня не будет без освобождения заложников.

"Израиль готов объявлять паузы, но только в случае освобождения существенного числа заложников. Мы обсуждаем с американской администрацией индивидуальные решения в соответствии с конкретными нуждами", - отметил израильский чиновник.