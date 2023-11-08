Израильская армия ликвидировала в Газе одного из главарей ХАМАС

Израильская армия ликвидировала в секторе Газа одного из главарей ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечено, что в результате совместных операций израильской армии и Службы безопасности страны ликвидирован Абу Зина, отвечавший за поставку оружия и боеприпасов боевикам ХАМАС, а также за производство ракет.