https://news.day.az/world/1613018.html Израильская армия ликвидировала в Газе одного из главарей ХАМАС - ФОТО
Израильская армия ликвидировала в Газе одного из главарей ХАМАС - ФОТО
Израильская армия ликвидировала в секторе Газа одного из главарей ХАМАС.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечено, что в результате совместных операций израильской армии и Службы безопасности страны ликвидирован Абу Зина, отвечавший за поставку оружия и боеприпасов боевикам ХАМАС, а также за производство ракет.
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