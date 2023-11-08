Армения увеличивает военные расходы

Армения увеличит свои военные расходы в следующем году.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян во время выступления в парламенте.

По его словам, по госбюджету 2024 года 41% всех капитальных затрат будет направлен на оборонную отрасль.

"В целом объем капитальных затрат вырастет примерно на 27%, до 710,3 млрд драмов (примерно $1,76 млрд). Увеличится и их удельный вес в ВВП с 5,9% до 6,8%. Из них на оборону придется 297,3 млрд (около $735 млн), они вырастут на 2%", - сказал Ованнисян.