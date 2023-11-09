Американцы недовольны Байденом

За год до президентских выборов в Соединенных Штатах кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает действующего лидера Джо Байдена, следует из опроса CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным опроса среди возможных избирателей, 49% американцев готовы проголосовать за Трампа, а 45% - за Байдена.

Шансы действующего президента США на переизбрание снижаются из-за низких рейтингов одобрения деятельности, ощущения застоя, а также снижение поддержки в ключевых группах. Среди избирателей складывается ощущение, что Джо Байден не подходит для этой должности, следует из текста.

Поддержка Байдена значительно слабее среди нескольких групп, где он ранее побеждал Трампа с большим отрывом.

Среди избирателей моложе 35 лет Трампа поддерживают 48%, Байдена - 47%. 73% чернокожих избирателей поддерживают Байдена, в то время как Трампа - 23%. 50% опрошенных латиноамериканцев отдают предпочтение действующему главе государства, еще 46% - кандидату от республиканцев.

Среди цветных избирателей в целом 63% женщин готовы проголосовать за Байдена и 31% за Трампа, в то время как мужчины делятся примерно поровну: 49% за Трампа на 46% за Байдена.

Эти показатели отражают значительное снижение поддержки Байдена по сравнению с экзит-полами 2020 года, пишет CNN. Рейтинг одобрения Байдена находится на уровне 39%, в то время как 61% опрошенных не одобряют его деятельность, отмечается в материале.

До этого Трамп заявил, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. Как считает бывший хозяин Белого дома, нынешний руководитель страны превращает Соединенные Штаты в государство третьего мира.