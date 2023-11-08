Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении супруги Айгуль Жапаровой прибыл с визитом в Узбекистан.

Как передает в среду Day.Az, Жапарова и его супругу в международном аэропорту Ташкента встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Отметим, что Садыр Жапаров прибыл в Ташкент для участия в XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).