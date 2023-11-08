https://news.day.az/world/1613063.html Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении супруги Айгуль Жапаровой прибыл с визитом в Узбекистан.
Как передает в среду Day.Az, Жапарова и его супругу в международном аэропорту Ташкента встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Отметим, что Садыр Жапаров прибыл в Ташкент для участия в XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
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