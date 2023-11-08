Блинкен заверил, что Израиль не планирует оккупировать Газу

Власти Израиля не имеют планов оккупировать сектор Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на пресс-конференции в Токио заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль", - приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.

До этого старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что после победы над палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа некоторое время будут присутствовать силы безопасности еврейского государства. При этом чиновник подчеркнул, что это не означает оккупации Газы и прямого управления.

Сектор Газа находился под контролем Израиля с 1967 по 2005 год, попав под него по итогам Шестидневной войны. В 2005-м израильское руководство вывело из Газы войска в рамках плана одностороннего размежевания. Спустя два года власть в секторе перешла в руки ХАМАС.