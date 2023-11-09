https://news.day.az/world/1613074.html В США рассказали об ожиданиях о ситуации на Ближнем Востоке
В США рассказали об ожиданиях о ситуации на Ближнем Востоке
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что все хотели бы как можно более быстрого прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ситуацию на Ближнем Востоке американский госсекретарь оценил на пресс-конференции в рамках визита в Японию.
По его словам, Газа не может управляться палестинским движением ХАМАС.
"Иначе просто будет повторение 7 октября, и Газа будет использоваться как место для начала террористических атак", - пояснил Блинкен.
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