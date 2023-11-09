В США рассказали об ожиданиях о ситуации на Ближнем Востоке

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что все хотели бы как можно более быстрого прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ситуацию на Ближнем Востоке американский госсекретарь оценил на пресс-конференции в рамках визита в Японию.

По его словам, Газа не может управляться палестинским движением ХАМАС.

"Иначе просто будет повторение 7 октября, и Газа будет использоваться как место для начала террористических атак", - пояснил Блинкен.