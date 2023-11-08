Сколько граждан США смогли покинуть сектор Газа?

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть анклав 8 ноября через КПП "Рафах". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении пограничной службы анклава в Facebook.

В списках есть не менее 100 граждан США. Также значатся граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Всего в документе упомянуты имена и паспортные данные 373 человек. Россиян в списке нет.