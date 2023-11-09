В Россию проник гонконгский грипп

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что грипп сезонный и проходит с классическими гриппозными симптомами. Специфическая вакцина от этого штамма не нужна - от заболевания защитит стандартная прививка. Штамм включен в вакцину против гриппа, которая доступна во всех медицинских учреждениях региона, отметили эксперты.

До этого в Сахалинской области зарегистрировали первый в регионе случай заболевания гонконгским гриппом. В этом сезоне пациентов с этим типом гриппа находили в Тюменской и Орловской областях.

В конце октября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в ряде субъектов страны наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Он призывал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.