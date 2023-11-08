https://news.day.az/world/1613122.html США отказались возвращаться к статусу-кво в секторе Газа
США отказались возвращаться к статусу-кво в секторе Газа
На встрече глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Больше не может быть возвращения к статусу-кво, который был до 7 октября, когда Газа может быть использована как платформа для проведения ужасающих террористических атак", - отметил политик.
При этом он заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта важно учитывать позицию палестинцев и их желание обрести свое государство и самим решать свою судьбу.
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