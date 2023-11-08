Подписаны документы о сотрудничестве между Ираном и Таджикистаном

8 ноября в Душанбе между Ираном и Таджикистаном были подписаны 18 документов и заявление о сотрудничестве.

Как сообщает в среду Day.Az, заявление между двумя странами было подписано президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Документы о сотрудничестве между двумя странами были подписаны другими официальными лицами Ирана и Таджикистана.

Отметим, что эти документы включают торгово-экономическую дорожную карту двух стран на 2023-2030 годы, отмену визового режима, борьбу с контрабандой наркотиков, транспортировку и транзит, управление чрезвычайными ситуациями, создание совместной зоны свободной торговли, культуру, образование и многое другое.