Генсек ООН снова обвинил Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерриш разразился очередной порцией нападок на Израиль из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в Газе.



Как сообщает Day.Az, в интервью информационному агентству Reuters он заговорил о смертях среди гражданского населения.

"Когда вы видите количество мирных жителей, убитых в Газе с начала войны, становится ясно, что что-то с действиями ЦАХАЛа не так", - сказал он.

По словам Гутерриша, Израиль должен провести черту между ХАМАСом и гражданским населением Газы. Также он повторил призыв к реализации "решения о двух государствах" и добавил, что продолжает переговоры относительно освобождения заложников, удерживаемых в Газе.