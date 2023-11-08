https://news.day.az/world/1613168.html Генсек ООН снова обвинил Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерриш разразился очередной порцией нападок на Израиль из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в Газе.
Генсек ООН снова обвинил Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерриш разразился очередной порцией нападок на Израиль из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в Газе.
Как сообщает Day.Az, в интервью информационному агентству Reuters он заговорил о смертях среди гражданского населения.
"Когда вы видите количество мирных жителей, убитых в Газе с начала войны, становится ясно, что что-то с действиями ЦАХАЛа не так", - сказал он.
По словам Гутерриша, Израиль должен провести черту между ХАМАСом и гражданским населением Газы. Также он повторил призыв к реализации "решения о двух государствах" и добавил, что продолжает переговоры относительно освобождения заложников, удерживаемых в Газе.
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