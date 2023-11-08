https://news.day.az/world/1613170.html Израиль согласился заключить гуманитарное перемирие в секторе Газа - СМИ
Израиль согласился заключить гуманитарное перемирие в секторе Газа - СМИ
В ближайшее время договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Asharq, ссылаясь на источник в службах безопасности Египта.
По его данным, власти Израиля согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Гуманитарную паузу также используют для того, чтобы доставить помощь жителям палестинского анклава.
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