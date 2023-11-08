Армия Израиля уничтожила 130 шахт, ведущих в туннели ХАМАС

Израильские военные за время операции в секторе Газа уничтожили 130 шахт, ведущих в туннели, используемые палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Боевые инженеры, сражающиеся в Газе, уничтожают вооружение врага и находят, выявляют и взрывают шахты туннелей. С расширением наземной операции в секторе Газа военнослужащие уничтожают инфраструктуру террора ХАМАС. В рамках действий сухопутных сил в секторе Газа военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент работают над выявлением и уничтожением туннелей ХАМАС. С начала боевых действий уничтожено 130 шахт туннелей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, израильские военные уничтожают расположенные под землей командные центры ХАМАС. "Подготовка врага к продолжительному нахождению под землей видна по запасам воды и кислорода, обнаруженным в туннелях", - отметили в армии.