В ХАМАС назвали условие освобождения заложников

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что может освободить удерживаемых им заложников лишь в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в ее Telegram-канале.

По его словам, "Бригада Иззэддина аль-Кассама" все еще рассматривает вопрос освобождения заложников.

"Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы - это (заключение) сделки по их полному или частичному обмену", - отметил Убайда.

Он указал, что движение готово обменять заложников на бойцов ХАМАС, палестинских женщин и граждански лиц, которые содержатся в израильских тюрьмах.