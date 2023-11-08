ЕС занял не ту сторону в конфликте на Ближнем Востоке

В МИД Турции заявили, что Европейский союз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. В министерстве сделали такое заявление в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Анкары в Евросоюз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, содержащуюся в тексте этого доклада критику о том, что позиция Турции в отношении войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС "совершенно несовместима с позицией ЕС", турецкая сторона "расценивает как похвалу".

Там также указали Евросоюзу, который, по мнению Анкары, "занял в историческом смысле не ту сторону перед лицом гражданской бойни, вышедшей из мрака Средневековья в XXI век, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток".