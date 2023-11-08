Вертолет Бундесвера совершил жесткую посадку во Франции

Германский военный вертолет Tiger совершил жесткую посадку во время учебного полета во Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, на борту находились два человека, они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет задел линию электропередачи. После жесткой посадки оба пилота смогли самостоятельно покинуть кабину. Инцидент произошел в 80 километрах от населенного пункта Ле-Люк, где расположен аэродром.

Бундесвер расследует обстоятельства инцидента.