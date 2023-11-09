В Госдепе высказались о расширении Евросоюза

Американское руководство поддерживает рекомендации по расширению Европейского союза (ЕС), предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он заявил о поддержке Вашингтоном "стремления десяти официальных и потенциальных стран-кандидатов". "Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент", - высказался чиновник.

Он призвал государства, желающие вступить в ЕС, "воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал".