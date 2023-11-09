https://news.day.az/world/1613193.html В Госдепе высказались о расширении Евросоюза
В Госдепе высказались о расширении Евросоюза
Американское руководство поддерживает рекомендации по расширению Европейского союза (ЕС), предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он заявил о поддержке Вашингтоном "стремления десяти официальных и потенциальных стран-кандидатов". "Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент", - высказался чиновник.
Он призвал государства, желающие вступить в ЕС, "воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал".
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