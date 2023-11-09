Кадры с борта лайнера Spirit of Discovery после сильнейшего шторма

Круизный лайнер вернулся в Великобританию после того, как 100 пассажиров получили ранения в результате "пугающего" шторма на западе Франции, передает Day.Az со ссылкой на Marine Industry.

Саги Дух открытий столкнулся с "ураганным ветром и девятиметровыми волнами" в Бискайском заливе в субботу (4 ноября 2023 г.) после наступления плохой погоды.

Инцидент произошел, когда сработала система безопасности движения корабля, что привело к его остановке. Судно отклонилось набок, в результате чего около 100 пассажиров получили ранения. По данным Saga, хотя большинство травм были незначительными, пятерым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Пассажирам пришлось ждать около 18 часов, пока шторм утихнет, после того как капитан корабля решил, что безопаснее всего будет удерживать позицию.

Корабль пришвартовался в Портсмуте на южном побережье Великобритании в понедельник вечером (6 ноября 2023 г.), а пассажиры высадились во вторник утром.