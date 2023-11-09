Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Кырыкхан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,28 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.