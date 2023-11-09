https://news.day.az/world/1613207.html Столтенберг призвал парламент Венгрии одобрить членство Швеции в НАТО
Столтенберг призвал парламент Венгрии одобрить членство Швеции в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Венгрии Каталин Новак, призвал власти страны одобрить заявку Швеции на членство в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на МК.
"Считаю, что парламент Венгрии должен ратифицировать заявку Швеции без промедления", - подчеркнул генсек НАТО.
Он также напомнил, что ранее венгерские власти подчеркивали, что Будапешт не станет последним, кто ратифицирует заявку Швеции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре