Стоимость биткоина взлетела

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $36 тыс. впервые с 6 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, по данным на 03:47 по бакинскому времени, стоимость биткойна росла на 1,73%, до $36,031 тыс. К 03:51 по бакинскому времени показатель замедлил рост. Он находился на уровне $35,758 тыс. (+0,98%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $36 тыс. 6 мая 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".