США пытаются лишить ХАМАС финансов по аналогии с ИГ и "Аль-Каидой"

Администрация США добивается прекращения финансирования палестинского радикального движения ХАМАС и будет принимать в отношении него те же меры, что и в отношении террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпринимаем на этом направлении широкий спектр дипломатических усилий", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю, отвечая на вопрос, как Вашингтон будет пытаться ограничить поступление средств ХАМАС.

"Я думаю, что мы вернемся к тем усилиям, которые мы принимали, к примеру, против "Исламского государства" или еще одной крупной террористической группировки "Аль-Каиды", усилия, направленные на то, чтобы истощить финансирование, чтобы перекрыть его как от правительств, так и от частных лиц. Это что-то вроде долгой окопной войны, и именно это мы будем делать глобально", - добавила Лиф. "Мы приступили к этому", - уточнила она.