США и Китай возобновят контакты в военной сфере

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются договориться о возобновлении контактов Вашингтона и Пекина в военной сфере. Отмечается, что соответствующее объявление должно состояться в ходе их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 15 ноября, сообщает портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, глава МИД Китая Ван И во время недавней поездки в США оповестил американское руководство о желании Пекина восстановить каналы связи между оборонными ведомствами двух государств.

1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.