Трамп заявил о близости США к третьей мировой войне

Соединенные Штаты сейчас как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне из-за того, что страну представляют некомпетентные люди. Об этом заявил в среду экс-президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне. Никогда не мог представить и подумать об этом, но мы очень близки", - сказал республиканец.

Говоря о действующем американском лидере Джо Байдене, Трамп подчеркнул: "Он не может спуститься со сцены, он не может сказать и двух предложений и он отвечает за наши переговоры по ядерному оружию". "Мы никогда не были так близки к третьей мировой. Никогда не были так близки, - продолжил он. - И я надеюсь, что ошибаюсь. Это не прогноз, поскольку я бы никогда не стал делать таких прогнозов. Ужасно говорить это, но мы никогда не были так близки к третьей мировой войне. И причина лишь одна - за нас говорят некомпетентные люди".

"Главная задача - обеспечивать безопасность Америки, - полагает республиканец. - В течение четырех лет при администрации Трампа я обеспечивал безопасность Америки. Я обеспечивал безопасность Израиля. Я обеспечивал безопасность Украины. Я обеспечивал безопасность мира. Ни Израиля, ни Украины не случилось бы при администрации Трампа. Не было ни единого шанса, чтобы это произошло".

По мнению Трампа, при Байдене "США превратились в свалку мира", поскольку, как он считает, в стране "из тюрем выпускают заключенных".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.