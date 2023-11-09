Израиль и ХАМАС ведут переговоры по освобождению до 50 заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ХАМАС требует от Израиля приостановить атаки на три дня, чтобы обеспечить возможность для вывоза заложников и доставки гумпомощи в сектор Газа. По данным газеты, договоренность в том числе касается нескольких граждан США, находящихся в заложниках у радикального движения. Организовать переговоры между ХАМАС и Израилем помогал директор ЦРУ Уильям Бернс, они ведутся при посредничестве Катара.

Согласно информации The New York Times, некоторые лица в администрации США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, активно участвуют в процессе заключения возможной сделки по освобождению заложников в обмен на паузу в боевых действиях. Представители ХАМАС предлагали организовать подобный обмен непосредственно перед началом наземной операции армии обороны Израиля в Газе, однако власти этой страны усомнились в искренности намерений группировки и начали наступление, говорится в статье.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.