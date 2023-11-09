https://news.day.az/world/1613271.html Задержан террорист, участвовавший в попытке военного переворота в Турции
Задержан террорист, участвовавший в попытке военного переворота в Турции
В результате операции турецких правоохранительных органов в Стамбуле был задержан террорист - член FETÖ, находившийся много лет в розыске.
Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что террорист был объявлен в розыск после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.
Настоящее имя террориста, известного под кодовыми именами "Ихсан" и "Ахмет", Джан У.
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