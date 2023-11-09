Задержан террорист, участвовавший в попытке военного переворота в Турции

В результате операции турецких правоохранительных органов в Стамбуле был задержан террорист - член FETÖ, находившийся много лет в розыске.

Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что террорист был объявлен в розыск после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

Настоящее имя террориста, известного под кодовыми именами "Ихсан" и "Ахмет", Джан У.