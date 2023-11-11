Германия увеличила военные поставки в Израиль почти в десять раз

Власти Германии выдали в текущем году в десять раз больше разрешений на военный экспорт для Израиля. Речь идет о поставках на €303 млн по сравнению с €32 млн в 2022 году, передают Reuters и DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что большинство индивидуальных разрешений (185 из 218, почти 85%) германскими властями было выдано, начиная с 7 октября. Источник агентств подчеркнул, что заявки на экспорт военной техники в Израиль после атаки на страну боевиков ХАМАС рассматриваются германскими властями и получают одобрение в качестве приоритетных.

Летальное вооружение составило всего 6% от общего объема поставок (€19 млн), при этом огромная доля военного экспорта пришлась на бронетехнику, защитные стекла или грузовики. Германия также поставляет Израилю комплектующие для систем противовоздушной обороны и средств связи.