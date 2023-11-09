Египет может отказаться следить за безопасностью в Газе

Со ссылкой на источники в высокопоставленных египетских кругах газетаWall Street Journal сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бернса об обеспечении безопасности в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.

Издание пишет, что в ходе встречи Бернс обсуждал эту идею с президентом, однако ас-Сиси отказался от нее, заявив, что Египет не будет участвовать в уничтожении ХАМАС, так как нуждается в помощи этой вооруженной группировки для обеспечения безопасности на границе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Визит Бернса в Каир состоялся во вторник, 7 ноября. Он обсудил сотрудничество в области безопасности и военную эскалацию в секторе Газа.